Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 грудня, у Харкові стартував 22-й тур чемпіонату Української хокейної ліги
В рамках першого матчу туру Динамо мінімально обіграло Крижаних Вовків.
Таким чином, Динамо здобуло першу перемогу у поточному сезоні і перервало свою 19-матчеву серію поразок, заробивши в цілому 4 бали.
УХЛ. Регулярний сезон
22 тур, 21 грудня
Динамо - Крижані Вовки 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайби: 1:0 Борисов (Абаджян, Геворкян), 36:02; 2:0 Абаджян (Геворкян, Фірсов), 40:40; 2:1 Федосов (Шабанов, Воронін), 59:53.
Раніше, Донбас знищив Крижаних Вовків.
Нагадаємо, Донбас дозаявив на сезон УХЛ трьох гравців.