 Динамо обіграло Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
ТОП-менеджери, які роблять український спорт кращим
Сьогодні 13:31 480
Ліверпуль - Фламенгу: онлайн-трансляція фіналу клубного чемпіонату світу. LIVE
Сьогодні 17:27 488
Підгрушна та Блашко у ТОП-20 гонки переслідування на Кубку світу
Сьогодні 16:42 478
Анчелотті - головний тренер Евертона
Сьогодні 13:37 243
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 11:14 41141
Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU
Вчора 18:12 945
Бєсєдіна впіймали на допінгу
Вчора 17:30 4760
Артета – новий головний тренер Арсенала
Вчора 16:50 471
Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу
Вчора 16:34 1433
Дитячий хокей закінчився бійкою: в Одесі тренер побив 11-річного спортсмена
Вчора 14:01 793
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:55 Футбол Барселона знищила Алавес у 18 турі Ла-Ліги 55
18:44 Біатлон Прима незадоволений власною стрільбою на Кубку світу 86
18:26 Футбол Баварія обіграла Вольфсбург, перемоги Лейпцига та Кельна. Результати 17 туру Бундесліги 106
18:15 Футбол Дніпро-1 підписав Адамюка 173
17:59 Футбол Удінезе обіграв Кальярі у 17 турі Серія А 130
17:46 Футбол Зозуля став ще сильнішим – тренер Альбасете 221
17:32 Біатлон Підручний: Я не скористався своїм шансом 310
17:27 Пряма трансляція Ліверпуль - Фламенгу: онлайн-трансляція фіналу клубного чемпіонату світу. LIVE 488
17:23 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Лестер: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE 205
17:15 Футбол Захисник збірної Молдови міг перейти у Динамо 199
16:56 Хокей. УХЛ Динамо обіграло Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 267
16:51 Блог Про Зеленського, пропозицію від Ахмєтова та бійку з Хачеріді - Олександр Шовковський 215
16:42 Біатлон Підгрушна та Блашко у ТОП-20 гонки переслідування на Кубку світу 478
16:25 Футбол Евертон та Арсенал розписали безгольову нічию у 18 турі АПЛ 164
16:16 Футбол Спаллетті може очолити Фіорентину 151
15:54 Футбол Севілья без проблем переграла Майорку в 18 турі Ла-Ліги 155
15:34 Футбол Фіорентина звільнила Монтеллу 175
15:13 Футбол Русин: Поки нічого не знаю про можливе повернення в Динамо 397
14:53 Навколо спорту Поліція закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні 238
14:35 Біатлон Бо виграв гонку переслідування, Підручний лише 20-й 473
14:14 Футбол Зінченко - один з найдорожчих лівих захисників в Англії 457
14:09 Блог 12 очок Михайлюка у матчі проти Бостона: усі дії українця 297
13:58 Баскетбол НБА має намір реформувати чемпіонат 256
13:45 Пряма трансляція Аталанта - Мілан: онлайн-трансляція матчу 17 туру Серії А. LIVE 355
13:37 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 186734

Динамо обіграло Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 16:56 267 0
Динамо здобуло першу перемогу у сезоні в регулярному чемпіонаті УХЛ
Динамо обіграло Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті
#Динамо, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 грудня, у Харкові стартував 22-й тур чемпіонату Української хокейної ліги

В рамках першого матчу туру Динамо мінімально обіграло Крижаних Вовків.

Таким чином, Динамо здобуло першу перемогу у поточному сезоні і перервало свою 19-матчеву серію поразок, заробивши в цілому 4 бали.

УХЛ. Регулярний сезон

22 тур, 21 грудня

Динамо - Крижані Вовки 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 Борисов (Абаджян, Геворкян), 36:02; 2:0 Абаджян (Геворкян, Фірсов), 40:40; 2:1 Федосов (Шабанов, Воронін), 59:53.

Раніше, Донбас знищив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Донбас дозаявив на сезон УХЛ трьох гравців.

Коментарі ()