Динамо здобуло першу перемогу у сезоні в регулярному чемпіонаті УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 грудня, у Харкові стартував 22-й тур чемпіонату Української хокейної ліги

В рамках першого матчу туру Динамо мінімально обіграло Крижаних Вовків.

Таким чином, Динамо здобуло першу перемогу у поточному сезоні і перервало свою 19-матчеву серію поразок, заробивши в цілому 4 бали.

УХЛ. Регулярний сезон

22 тур, 21 грудня

Динамо - Крижані Вовки 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 Борисов (Абаджян, Геворкян), 36:02; 2:0 Абаджян (Геворкян, Фірсов), 40:40; 2:1 Федосов (Шабанов, Воронін), 59:53.

Раніше, Донбас знищив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Донбас дозаявив на сезон УХЛ трьох гравців.