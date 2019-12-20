Донбас святкував впевнену домашню перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21 туру регулярного чемпіонату УХЛ Донбас впевнено переграв Крижаних Вовків - 7:1.

УХЛ. Регулярний сезон

21 тур, 19 грудня

Донбас - Крижані Вовки 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Шайби: 1:0 - 03:31 Никифоров, 2:0 - 11:22 Шишлянников, 3:0 - 21:41 Карамнов, 4:0 - 28:54 Карамнов, 5:0 - 41:45 Карамнов, 6:0 - 47:15 Курбатов, 6:1 - 47:53 Шабанов, 7:1 - 55:23 Никифоров.

Нагадаємо, що центральний матч туру Дніпро - Кременчук не відбувся - господарям буде зарахована технічна поразка.

Раніше, Донбас дозаявив на сезон УХЛ трьох гравців.