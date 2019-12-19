Матч УХЛ не відбувся, Дніпру буде зарахована технічна поразка

У зв'язку з технічними проблемами, що виникли на льодовій арені Фаворит у Херсоні, ХК Дніпро поінформував про неможливість проведення матчу №62 чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч 19 грудня 2019 року.

Згідно з пунктом 1.4 статті 13 Дисциплінарного регламенту Української хокейної ліги, команді Дніпро зараховано технічну поразку за незабезпечення клубом-господарем необхідних умов проведення матчу.

"На жаль, працівникам арени в Херсоні не вийшло справитися з технічними труднощами, які виникли сьогодні вдень. Представники Дніпра зробили все можливе, щоб усунути неполадки, але гра все-таки не відбудеться.

З огляду на те, що Кременчук вже приїхав до Херсона, можливості для перенесення матчу у нас не було. Тому, виходячи з Дисциплінарного регламенту, Дніпру зараховано технічну поразку в цій грі. Дуже шкода, що глядачі не побачать настільки яскравий матч між лідерами - але попереду в нашому чемпіонаті ще багато відмінних поєдинків", - зазначив директор УХЛ Олександр Побєдоносцев.