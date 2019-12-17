Джерело - Чемпіон.

Уболівальнику Канадієнс вдалося піти з матчу проти Детройта з чеком на $ 50 тис. Патрік Прото виграв круглу суму, вразивши ворота з дальньої синьої лінії.

Завдяки щасливому випадку, Прото виграв квитки на гру, а в перерві був обраний для участі в конкурсі, де вболівальнику дається три кидки, якими можна виграти різні призи.

Він забив з першої спроби, вигравши міні-холодильник, потім промахнувся з центру майданчика, що могло принести йому абонемент на ігри Канадієнс. А потім він перемістився на дальню синю лінію, при цьому щілину у воротах, куди треба потрапити, була зменшена до розмірів, який ледь перевищував шайбу. Однак Прото вдалося в неї потрапити.