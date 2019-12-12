У стартовому матчі Польща розгромила Італію

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12-го грудня, у Києві стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B.

У першому матчі турніру збірна Італії зазнала нищівної поразки від польських ровесників - 3:15.

Сьогодні відбудеться ще два матчі. О 16:30 Естонія зіграє з Францією, а о 20:00 розпочнеться матч Україна - Угорщина.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Дивізіон 1B

1 тур, 12 грудня

Італія U-20 - ​​Польща U-20 3:15 (1:3, 1:8, 1:4)

Нагадаємо, Дніпро підписав контракт із чемпіоном України.

Раніше, голкіпер Білого Барсу оформив третій шатаут поспіль.