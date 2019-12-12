Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12-го грудня, у Києві стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B.
У першому матчі турніру збірна Італії зазнала нищівної поразки від польських ровесників - 3:15.
Сьогодні відбудеться ще два матчі. О 16:30 Естонія зіграє з Францією, а о 20:00 розпочнеться матч Україна - Угорщина.
Чемпіонат світу з хокею U-20
Дивізіон 1B
1 тур, 12 грудня
Італія U-20 - Польща U-20 3:15 (1:3, 1:8, 1:4)
Нагадаємо, Дніпро підписав контракт із чемпіоном України.
Раніше, голкіпер Білого Барсу оформив третій шатаут поспіль.