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У Києві стартував молодіжний чемпіонат світу

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У стартовому матчі Польща розгромила Італію
У Києві стартував молодіжний чемпіонат світу
#Польща, #Італія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12-го грудня, у Києві стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B.

У першому матчі турніру збірна Італії зазнала нищівної поразки від польських ровесників - 3:15.

Сьогодні відбудеться ще два матчі. О 16:30 Естонія зіграє з Францією, а о 20:00 розпочнеться матч Україна - Угорщина.

Чемпіонат світу з хокею U-20
Дивізіон 1B
1 тур, 12 грудня

Італія U-20 - ​​Польща U-20 3:15 (1:3, 1:8, 1:4) 

Нагадаємо, Дніпро підписав контракт із чемпіоном України.

Раніше, голкіпер Білого Барсу оформив третій шатаут поспіль.

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