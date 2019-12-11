Завтра у Києві стартує чемпіонат світу

ЧС відбудеться 12-18 грудня

Джерело - УХЛ.

12-го грудня в Києві стартує молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B.

Матчі прийматиме Палац спорту.



Розклад і результати матчів чемпіонату світу U-20. Україна всі матчі починає о 20:00.



12 грудня



Італія - ​​Польща (13:00)



Естонія - Франція (16:30)



Україна - Угорщина (20:00)



14 грудня



Угорщина - Естонія (13:00)



Франція - Італія (16:30)



Польща - Україна (20:00)



15 грудня



Естонія - Італія (13:00)



Польща - Угорщина (16:30)



Франція - Україна (20:00)



17 грудня



Угорщина - Франція (13:00)



Польща - Естонія (16:30)



Італія - ​​Україна (20:00)



18 грудня



Франція - Польща (13:00)



Угорщина - Італія (16:30)



Україна - Естонія (20:00)

Нагадаємо, Дніпро підписав контракт із чемпіоном України.

Раніше, голкіпер Білого Барсу оформив третій шатаут поспіль.