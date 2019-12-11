Завтра у Києві стартує чемпіонат світу

Джерело - УХЛ.
12-го грудня в Києві стартує молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B.
Матчі прийматиме Палац спорту.
Розклад і результати матчів чемпіонату світу U-20. Україна всі матчі починає о 20:00.
12 грудня
Італія - Польща (13:00)
Естонія - Франція (16:30)
Україна - Угорщина (20:00)
14 грудня
Угорщина - Естонія (13:00)
Франція - Італія (16:30)
Польща - Україна (20:00)
15 грудня
Естонія - Італія (13:00)
Польща - Угорщина (16:30)
Франція - Україна (20:00)
17 грудня
Угорщина - Франція (13:00)
Польща - Естонія (16:30)
Італія - Україна (20:00)
18 грудня
Франція - Польща (13:00)
Угорщина - Італія (16:30)
Україна - Естонія (20:00)
Нагадаємо, Дніпро підписав контракт із чемпіоном України.
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