 Колорадо розгромило Чикаго, Торонто переграло Баффало. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися суперники збірної України на Євро-2020
Вчора 19:56 2937
Збірна України зіграє товариські матчі із Францією та Польщею
Вчора 21:43 934
Шевченко: Україна має чудові шанси на вихід із групи
Вчора 20:51 2120
Жеребкування Євро-2020: Як це було
Вчора 20:00 4910
Ворскла перемогла Колос у 16 турі УПЛ
Вчора 18:55 477
Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15
Вчора 17:26 713
Челсі - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE
Вчора 16:56 656
Зоря перемогла Карпати у 16 турі УПЛ
Вчора 15:50 638
Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу
Вчора 14:47 1120
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 12:51 62493
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:10 Хокей Колорадо розгромило Чикаго, Торонто переграло Баффало. Результати матчів НХЛ 24
10:08 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 129003
10:06 Пряма трансляція Олімпік - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 37
09:55 Бокс Руденко програв за очками китайцеві у Монако 192
09:46 Пряма трансляція Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція 16 туру УПЛ. LIVE 53
09:40 Футбол Баварія – Баєр 1:2. Огляд матчу 221
09:33 Футбол Десна - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ 79
09:25 Євро-2020 Франков: Як можна зустрітися на Євро-2020 з Росією? Легко 310
09:10 Футбол Шахов зробив гольовий асист для Лечче проти Фіорентини 314
07:35 Євро-2020 Куман: З Шевченком збірна України сильно додала 695
02:54 Блог НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд 243
30 Листопада 2019
23:57 Футбол Валенсія обіграла Вільярреал, перемоги Реала Сосьєдада та Бетіса. Результати 15 туру Ла-Ліги 281
23:43 Футбол Лечче із Шаховим перемогло Фіорентину, Торіно сильніший за Дженоа. Результати 14 туру Серії А 334
23:29 Футбол Шахтар прибув на матч із Маріуполем без семи гравців основи 807
23:13 Футбол Зоря - Карпати 2:0. Огляд матчу 506
23:00 Футбол Реймс врятувався у матчі із Бордо, перемоги Ліона та Монпельє. Результати 15 туру Ліги 1 169
22:40 Бокс Гірн: Усик має перебоксувати Чісору 313
22:17 Біатлон Підручний заявлений на спринтерську гонку Кубка світу 296
22:02 Футбол Ярмоленко – найгірший гравець Вест Гема у матчі із Челсі 874
21:43 Футбол Збірна України зіграє товариські матчі із Францією та Польщею 934
21:28 Футбол Баєр несподівано переміг Баварію у 13 турі Бундесліги 352
21:17 Футбол Павелко: Із збірною України потрібно рахуватися 323
21:05 Футбол Ворскла – Колос 1:0. Огляд матчу 170
20:51 Футбол Шевченко: Україна має чудові шанси на вихід із групи 2120
20:44 Євро-2020 Жеребкування Євро-2020: результати у всіх групах 1349

Колорадо розгромило Чикаго, Торонто переграло Баффало. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:10 24 0
У НХЛ відбулися 13 матчів
Колорадо розгромило Чикаго, Торонто переграло Баффало. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, Регулярний чемпіонат
30 листопада

Нью-Джерсі – Рейнджерс 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Монреаль – Філадельфія 3:4 (1:0, 1:2, 1:1)

Калгарі – Оттава 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Детройт – Вашингтон 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Флорида – Нешвілл 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Тампа-Бей – Кароліна 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

Айлендерс – Коламбус 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Торонто – Баффало 2:1 (0:0, 1:0, 0:1)

Арізона – Сан-Хосе 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Сент-Луїс – Піттсбург 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Колорадо – Чикаго 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)

Лос-Анджелес – Вінніпег 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Едмонтон - Ванкувер 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Нагадаємо, Нешвілл по булітам обіграв Сент-Луїс.

Раніше, Оттава переграла Рейнджерс.

Коментарі ()