Колорадо розгромило Чикаго, Торонто переграло Баффало. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Нью-Джерсі – Рейнджерс 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Монреаль – Філадельфія 3:4 (1:0, 1:2, 1:1)
Калгарі – Оттава 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Детройт – Вашингтон 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Флорида – Нешвілл 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Тампа-Бей – Кароліна 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
Айлендерс – Коламбус 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Торонто – Баффало 2:1 (0:0, 1:0, 0:1)
Арізона – Сан-Хосе 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Сент-Луїс – Піттсбург 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Колорадо – Чикаго 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)
Лос-Анджелес – Вінніпег 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Едмонтон - Ванкувер 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Нагадаємо, Нешвілл по булітам обіграв Сент-Луїс.
Раніше, Оттава переграла Рейнджерс.