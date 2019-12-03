Донбас і Білий Барс знищили суперників у регулярному чемпіонаті

Донбас та Білий Барс здобули впевнені перемоги в УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 грудня, відбулося два матчі 20 туру УХЛ.

Діючий чемпіон не залишив шансів Крижаним Вовкав, а Білий Барс знищив аутсайдера чемпіонату Динамо.

УХЛ. Регулярний сезон

20 тур, 3 грудня

Донбас - Крижані Вовки 9:1 (1:0; 2:1; 6:0)

Шайби: 1:0 Мазур (Ігнатенко, Коренчук), 3:48. 2:0 Лялька (Сильницький, Мазур - більш.), 23:45. 3:0 Шишлянніков (Большаков, Васильєв), 24:33. 3: 1 Федосов (Дворник, Мкртчян - більш.), 39:35. 4:1 Лялька - більш., 42:03. 5:1 Карпенко (Коренчук), 44:38. 6:1 Шишлянніков (Карамнов), 46:06.7:1 Розмова (Подзіньш, Яковлєв), 47:16. 8:1 Карпенко (Мостовий, Григор'єв), 48:14. 9:1 Шишлянніков (Карамнов, Васильєв), 59:54.

Білий Барс - Динамо 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)

Шайби: 1:0 - Бородай (Шиманський - Симчук), 1:45; 2:0 - Качан (Ядловський - Куцевич), 08:49; 3:0 - Ружников (Бабинець), 10:51; 4:0 - Качан, 13:36; 5:0 - Ружников (Благой - Бабинець), 24:22; 6:0 - Бабинець (Таран), 28:37; 7:0 - Гребеник (Бородай - Симчук), 38:29; 8:0 - Таран (Ромахін), 38:52; 9:0 - Таран, 45:42; 10:0 - Шиманський, 53:00; 11:0 - Петрашенко, 54:38; 12:0 - Грабовецький, 56:19.

Раніше, Дніпро знищив Динамо у 19 турі УХЛ.

Нагадаємо, Кременчук відзаявив трьох гравців.