Дніпро знищив Динамо у 19 турі УХЛ

Херсонці завдали супернику нищівної поразки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч херсонський Дніпро розгромив харківське Динамо.

Херсонська команда не відчула опору від суперника, святкував розгромну перемогу. Динамо у цьому сезоні зуміло поки що набрати лише одне очко.

УХЛ. Регулярний сезон

19 тур, 29 листопада

Дніпро - Динамо 12:0 (4:0, 3:0, 5:0)

Шайби: 1:0 - 04:06 Янишевский (Каракулько), 2:0 - 06:11 Кузьмик (Жвачкін, Ліпсбергс), 3:0 - 06:31 Каракулько (Янішевський, Чернишенко), 4:0 - 15:44 Пугачьов (Каракулько - більш.), 5:0 - 30:44 Бєлоусов (Каракулько), 6:0 - 32:31 Ліпсбергс (Декало, Кузьмик), 7:0 - 38:13 Дорофєєв (Кузьмик, Жвачкин), 8:0 - 43:10 Дорофєєв (Кузьмик, Жвачкин), 9:0 - 44:10 Луговий (Ромащенко, Коваленко),10:0 - 48:03 Коваленко (Луговий), 11:0 - 56:19 Дорофєєв (Кузьмик - більш.), 12:0 - 59:03 Целогородцев (Брага, Сірченко).

Раніше, Донбас переграв Дніпро.

Нагадаємо, Кременчук відзаявив трьох гравців.