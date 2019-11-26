Нешвілл по булітам обіграв Сент-Луїс, перемоги Рейнджерс та Піттсбурга. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
26 листопада
Тампа-Бей - Баффало 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Нью-Йорк Рейнджерс - Міннесота 3:2 (в овертаймі) (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Філадельфія - Ванкувер 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Піттсбург - Калгарі 3:2 (в овертаймі) (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Коламбус - Оттава 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Нешвілл - Сент-Луїс 3:2 (по буллітам) (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Даллас - Вегас 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Анахайм - Нью-Йорк Айлендерс 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Лос-Анджелес - Сан-Хосе 3:4 (в овертаймі) (0:1, 1:2, 2:0, 0:1)
Раніше, Оттава переграла Рейнджерс.
Також, Едмонтон по булітах обіграв Арізону.