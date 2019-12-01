 Донбас - Кременчук 1:5: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Донбас - Кременчук 1:5. Огляд матчу

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Кременчук святкував впевнену виїзну перемогу
Донбас - Кременчук 1:5. Огляд матчу
#Кременчук, #Донбас

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Кременчук на виїзді розгромив Донбас.

УХЛ. Регулярний сезон
19 тур, 30 листопада    

Донбас - Кременчук 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 - Грицких (Кисельов - біл) - 6:02, 0:2 - Хрішпенц (Орлов, Созонов - біл. 5х3) - 15:47, 0:3 - Савченко (Толстушко, Грицких - біл.) - 19:58, 1:3 - Карпенко (Костиков, Разумов) - 34:51, 1:4 - Толстушко (Савченко) - 39:13, 1:5 - Бондарук (Ворона) - 57:58.

Раніше, Дніпро знищив Динамо у 19 турі УХЛ.

Нагадаємо, Кременчук відзаявив трьох гравців.

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