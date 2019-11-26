Донбас в серії булітів переграв Дніпро

Команди не зуміли закинути ні протягом трьох періодів, ні під час овертайму

Джерело - Чемпіон.

Донбас і Дніпро зустрічалися між собою в рамках перенесеного 16 туру регулярного чемпіонату.

Команди не зуміли закинути ні протягом трьох періодів, ні під час овертайму і вирішили долю зустрічі в серії булітів.

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Степан Горячевських пропустив лише раз, тоді як Олег Петров - двічі, при чому, обидва рази від Олександра Васильєва. Вирішальною в серії стала сьома спроба донеччан.

Таким чином, Дніпро перервав серію з чотирьох перемог поспіль, яка почалася якраз після попередньої зустрічі з Донбасом.

Наступний матч донеччани проведуть також вдома - 30 листопада приймуть Кременчук. У свою чергу, херсонська команда зустрінеться з Динамо.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

26 листопада

Донбас - Дніпро 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)