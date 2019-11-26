Донбас в серії булітів переграв Дніпро

Джерело - Чемпіон.
Донбас і Дніпро зустрічалися між собою в рамках перенесеного 16 туру регулярного чемпіонату.
Команди не зуміли закинути ні протягом трьох періодів, ні під час овертайму і вирішили долю зустрічі в серії булітів.
Важливо: Кременчук відзаявив трьох гравців
Степан Горячевських пропустив лише раз, тоді як Олег Петров - двічі, при чому, обидва рази від Олександра Васильєва. Вирішальною в серії стала сьома спроба донеччан.
Таким чином, Дніпро перервав серію з чотирьох перемог поспіль, яка почалася якраз після попередньої зустрічі з Донбасом.
Наступний матч донеччани проведуть також вдома - 30 листопада приймуть Кременчук. У свою чергу, херсонська команда зустрінеться з Динамо.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
26 листопада
Донбас - Дніпро 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)