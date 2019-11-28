Тютченко повернувся до Кременчука

Раніше нападник за Кременчук провів 43 матчі

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Кременчук уклав контракт з нападником Віктором Тютченком.

Про це повідомляє УХЛ.

Раніше форвард виступав у МХЛ в складі Кузнецьких Ведмедів (45 матчів, 5 шайб, 4 передачі, -18) і в МХЛ-Б за Красноярських рисей (30 матчів, 12 шайб, 9 передач, -6). У сезоні 2015-16 Тютченко зіграв 14 матчів в ВХЛ в красноярському Соколі, а в 2016-2018 рр. виступав в північноамериканських лігах WSHL і SPHL.

Сезон 2018/19 хокеїст провів у таборі кременчуцької команди - в 43 матчах він набрав 33 (16+16) очок при показнику корисності +11.

У Кременчуці Віктор Тютченко виступатиме під 63 номером.

Раніше, Донбас переграв Дніпро.

Нагадаємо, Кременчук відзаявив трьох гравців.