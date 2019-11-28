Тампа поступилася Сент-Луїсу, 14 шайб у матчі Піттсбурга та Ванкувера. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
28 листопада
Піттсбург - Ванкувер 8:6 (2:1, 0:3, 6:2)
Баффало - Калгарі 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
Вашингтон - Флорида 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
Детройт - Торонто 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Коламбус - Філадельфія 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Оттава - Бостон 1:2 (0: 0, 0: 0, 1:2)
Рейнджерс - Кароліна 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
Тампа Бей - Сент-Луїс 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
Нешвілл - Вегас 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
Арізона - Анахайм 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 2:1)
Колорадо - Едмонтон 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Лос-Анджелес - Айлендерс 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Сан-Хосе - Вінніпег 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Нагадаємо, Нешвілл по булітам обіграв Сент-Луїс.
Раніше, Оттава переграла Рейнджерс.