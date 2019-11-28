 Тампа поступилася Сент-Луїсу, 14 шайб у матчі Піттсбурга та Ванкувера. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Тампа поступилася Сент-Луїсу, 14 шайб у матчі Піттсбурга та Ванкувера. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:15 233 0
У НХЛ було зіграно 13 матчів
Тампа поступилася Сент-Луїсу, 14 шайб у матчі Піттсбурга та Ванкувера. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, Регулярний чемпіонат

28 листопада

Піттсбург - Ванкувер  8:6 (2:1, 0:3, 6:2)

Баффало - Калгарі 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Вашингтон - Флорида 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Детройт - Торонто 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

Коламбус - Філадельфія 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Оттава - Бостон 1:2 (0: 0, 0: 0, 1:2)

Рейнджерс - Кароліна 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)

Тампа Бей - Сент-Луїс 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Нешвілл - Вегас 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Арізона - Анахайм  4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 2:1)

Колорадо - Едмонтон 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Лос-Анджелес - Айлендерс 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Сан-Хосе - Вінніпег 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Нагадаємо, Нешвілл по булітам обіграв Сент-Луїс.

Раніше, Оттава переграла Рейнджерс.

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