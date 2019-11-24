 Динамо - Дніпро 2:9. Огляд матчу. ВІДЕО | Хокей | Champion.com.ua
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Динамо - Дніпро 2:9. Огляд матчу

Сьогодні 22:17 138 0
Господарі не змогли нав'язати боротьбу програвши в кожному з періодів. Загальний рахунок 2:9
Динамо - Дніпро 2:9. Огляд матчу
#Динамо, #Дніпро, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 листопада, в Харкові відбувся поєдинок 18-того туру чемпіонату УХЛ-Парі-Матч, в якому місцевий МХК Динамо приймав херсонський Дніпро.

Господарі не змогли нав'язати боротьбу програвши в кожному з періодів. Загальний рахунок 2:9.

УХЛ. Регулярний сезон

18 тур, 24 листопада    

МХК Динамо - Дніпро 2:9 (0:2, 1:4, 1:3)

Шайби: 1:0 - 12:11 Ліпсбергс (Луговий), 2:0 - 14:51 Василенков (Кузмік, Каракулько), 3:0 - 24:37 Шибаєв (Ліпсбергс, Декало), 4:0 - 29:47 Декало (Жвачкін, Шибаєв), 5:0 - 35:34 Василенков (Кузьмик, Шибаєв), 5:1 - 36:42 Черноморенко (Абаджян, Геворкян), 6:1 - 39:52 Луговий (Ромащенко, Ліпсберг), 6:2 - 44:44 Абаджян (Борисов), 7:2 - 47:18 Каракулько (Василенков, Шулешов), 8:2 - 52:36 Каракулько (Василенков, Кузьмик), 9:2 - 54:54. Афанасьєв (Василенков, Белоусов)

Нагадаємо, в Одесі відбулося грандіозне свято хокею.

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