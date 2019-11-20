Дніпро підписав форварда, який зіграв понад 500 матчів у ВХЛ

Плотніков починав сезон у румунській Дунарі

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро клуб уклав контракт з нападникомм Павлом Плотніковим.

Про це повідомляє УХЛ.

Форвард більше 10 років виступав в російській Вищій лізі в складі Капітана, Дизеля, Молот-Прикам'я, Газпрому, Кристала, Єрмака, Сарова, Бурана, Рубіна. За цей час Плотніков набрав 232 (81+151) очка в 507 матчах.

Також майже 3 сезону гравець провів в Казахстані, виступаючи за Алмати і Бейбарис - 104 матчі, 71 (15+57) очко.

33-річний хокеїст починав поточний сезон у румунській Дунарі, в 8 матчах набрав 11 (4+7) очок при показнику корисності +17.

У Дніпрі Павло Плотніков виступатиме під 36 номером.

Нагадаємо, Дніпро підписав нападника збірної України.

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