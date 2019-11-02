Донбас підписав контракт з екс-захисником ЦСКА

Курбанов став гравцем Донбасу

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Донбас уклав контракт із захисником Євгеном Курбатовим.

Про це повідомляє УХЛ.

Досвідчений 31-річний хокеїст має великий досвід виступів у КХЛ і Суперлізі - виступаючи за Авангард, ЦСКА, Автомобіліст, Нафтохімік, Амур і Торпедо, Курбатов набрав 25 (4+21) очок в 305 матчах при показнику корисності -42.

У Вищій хокейній лізі Росії захисник провів 66 матчів за Газовик, Хімік, ТХК Твер, Саров і Ладу, закинув 5 шайб і віддав 10 гольових передач.

У сезоні 2019/20 Євген Курбатов виступав у Першій лізі Словаччини за Міхаловце (5 матчів, 1 шайба) і в ВХЛ в складі тольяттинской Лади (16 матчів, 2 шайби).

У 2008 році захисник вигравав бронзові медалі молодіжного чемпіонату світу в складі збірної Росії, став найкращим бомбардиром турніру і увійшов в топ-3 хокеїстів своєї команди.

У складі Донбасу Євген Курбатов виступатиме під 38 номером.

Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.