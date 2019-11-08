Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 листопада, відбувся поєдинок групи А турніру Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, в якому збірна України зустрічалася з національною командою Естонії.
У кожному із періодів українці закинули по шайбі, відзначились Ілля Коренчук (11-та хвилина), Олексій Янішевський (35), Олександр Боєвих (51),
Turkish Airlines Baltic Challenge Cup
08 листопада
Естонія – Україна 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Раніше, збірна України поступилася Литві.
Нагадаємо, до збірної України довикликали Жовніра.