Українці виявились сильнішими за збірну Естонії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 листопада, відбувся поєдинок групи А турніру Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, в якому збірна України зустрічалася з національною командою Естонії.

У кожному із періодів українці закинули по шайбі, відзначились Ілля Коренчук (11-та хвилина), Олексій Янішевський (35), Олександр Боєвих (51),

Turkish Airlines Baltic Challenge Cup

08 листопада

Естонія – Україна 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Раніше, збірна України поступилася Литві.

Нагадаємо, до збірної України довикликали Жовніра.