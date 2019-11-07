Збірна України поступилася Литві у першому матчі сезону

Українці поступилися у першому матчі сезону

Джерело - Чемпіон.

Сьгодні, 7 листопада, відбувся поєдинок групи А турніру Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, в якому збірна України зустрічалася з національною командою Литви.

основний час товариського матчу завершився із рахунком 1:1. В свою чергу в овертаймі переможну шайбу змогли закинути хокеїсти Литви.

Turkish Airlines Baltic Challenge Cup

07 листопада

Литва - Україна 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - Протченко, 00:19, 1:1 - Сільницький, 2:36, 2:1 - Кракаускас, 04:00 (овертайм)

Нагадаємо, до збірної України довикликали Жовніра.

Раніше, затверджено остаточний склад збірної України на турнір в Естонії.