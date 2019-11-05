Затверджено остаточний склад збірної України на турнір в Естонії

Турнір пройде у Таллінні з 7 по 10 листопада

Джерело - ФХУ.

Вчора національна чоловіча збірна команда України розпочала навчально-тренувальний збір під керівництвом Сергія Вітера.

Про це повідомляє ФХУ.

Протягом збору хокеїсти щодня проведуть по одному одногодинному тренуванню.

Цей збір надасть можливості тренерському штабу і команді підготуватися до участі у турнірі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, який пройде у Таллінні з 7 по 10 листопада.

До списку кандидатів у національну збірну команду України увійшли двадцять два спортсмени, двадцять з яких виступають в Україні, двоє – за кордоном. Головний тренер Сергій Вітер запросив на збір двох воротарів, вісім захисників та дванадцять нападників.

До вашої уваги склад учасників навчально-тренувального збору:

Воротарі: Дьяченко Богдан (ХК Донбас), Петров Олег(ХК Дніпро).

Захисники: Александров Олександр (ХК Кременчук), Алексюк Володимир (ХК Білий Барс), Боєвих Олександр (ХК Кременчук), Григор’єв Андрій (ХК Донбас), Петрухно Денис (ХК Бобруйськ, Білорусь), Романенко Володимир (ХК Донбас), Сильницький Юрій (ХК Донбас), Таран Павло (ХК Білий Барс).

Нападники: Бабинець Сергій (ХК Білий Барс), Буценко Нікіта (ХК Сосновець, Польша), Ворона Олексій (ХК Кременчук), Гриценко Тимур (ХК Кременчук), Коренчук Ілля (ХК Донбас), Куцевич Владислав (ХК Білий Барс), Луговий Владислав (ХК Дніпро), Лялька Віталій (ХК Донбас), Мазур Вадим (ХК Донбас), Ромащенко Руслан (ХК Дніпро), Савченко Іван (ХК Кременчук), Янішевський Олексій (ХК Дніпро).

Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.