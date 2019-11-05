Крижані Вовки відзаявили трьох хокеїстів

Рубан, Хомяков і Сорока більш не виступатимуть за київський клуб

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Крижані Вовки відзаявив воротаря Геннадія Хомякова, захисника Євгена Сороку і нападника Антона Рубана.

Про це повідомляє УХЛ.

21-річний Хомяков не з'являвся на льоду і в заявці "вовків" на офіційні матчі. Євген Сорока провів один матч в складі київської команди, а Антон Рубан зіграв 3 гри - обидва хокеїста не набирали результативних балів.

Нагадаємо, що наступний матч Крижані Вовки зіграють 13 листопада в Києві проти Дніпра. Початок зустрічі о 18:00.

Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.