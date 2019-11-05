Збірна України на турнірі в Естонії стартує матчем з Литвою

Українці виступлять на Turkish Airlines Baltic Challenge Cup

З 7-го по 10-е листопада після навчально-тренувального збору в Броварах національна збірна України виступить на міжнародному турнірі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup.

Це будуть перші ігри "синьо-жовтих" під керівництвом нового головного тренера Сергія Вітера.

Крім українців участь в турнірі візьмуть збірні Румунії, Естонії, Казахстану, Латвії та Литви. Казахстанська команда буде представлена молодіжним складом.

Матчі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup пройдуть на льоду арени "Тондіраба", яка приймала матчі чемпіонату світу-2019 в Дивізіоні IB.

Учасники турніру розділені на дві групи А (Литва, Естонія, Україна) і В (Казахстан, Латвія, Румунія). В останній день змагань переможці груп розіграють між собою перше місце. Команди, які займуть другі місця в групах - 3-4 за підсумками турніру. І, відповідно, аутсайдери групового етапу зустрінуться один з одним.

Розклад турніру в Естонії:

Четвер, 7 листопада

15:30 Литва - Україна

19:00 Латвія - Казахстан

П'ятниця, 8 листопада

15:30 Румунія - Латвія

19:30 Естонія - Україна

Субота, 9 листопада

15:30 Казахстан - Румунія

19:30 Естонія - Литва

Неділя, 10 листопада

10:00 Україна - ...

13:30 Литва - ...

17:00 Естонія - ...

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