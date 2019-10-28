Білий Барс розірвав контракт із нападником

Джерело - uhl.ua.
Білий Барс відзаявив нападаючого Ігоря Шаманського.
Про це повідомляє УХЛ.
У поточному сезоні 35-річний форвард провів у складі Білого Барса 9 матчів, в яких набрав 5 (3 +2) очок.
Раніше досвідчений хокеїст виступав в російських Газовик та Єрмак, естонському Вікінгу, білоруському Вітебську, румунському Прогиме, київському Соколі, Компаньйоні і Дженералз, а також у Донбасі.
Нагадаємо, Білий Барс підписав нападника збірної України.
Раніше, Донбас розгромив Білий Барс у регулярному чемпіонаті.