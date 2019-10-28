Білий Барс розірвав контракт із нападником

НАпадник набрав 5 очок у 9 матчах

Білий Барс відзаявив нападаючого Ігоря Шаманського.

Про це повідомляє УХЛ.

У поточному сезоні 35-річний форвард провів у складі Білого Барса 9 матчів, в яких набрав 5 (3 +2) очок.

Раніше досвідчений хокеїст виступав в російських Газовик та Єрмак, естонському Вікінгу, білоруському Вітебську, румунському Прогиме, київському Соколі, Компаньйоні і Дженералз, а також у Донбасі.

Нагадаємо, Білий Барс підписав нападника збірної України.

Раніше, Донбас розгромив Білий Барс у регулярному чемпіонаті.