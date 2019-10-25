Джерело - Чемпіон.
Кременчук в 11 турі регулярного чемпіонату завдав розгромної поразки Динамо.
Кременчук – Динамо 12:1 (5:0, 2:1, 5:0)
Шайби: 1:0 Созонов (Жеребцов, Бондарук), 8:24, 2:0 Гриценко (Ворона), 9:16, 3:0 Созонов (Хрішпенц, Жеребцов - більш.) 12:19, 4:0 Ворона (Свищев , Савченко), 13:35, 5:0 Ворона (Савченко, Гриценко), 17:42, 6:0 Кисельов (Орлов, Серанов), 29:33, 6:1 Наливайко (Олійник, Фірсов), 35:37, 7:1 Толстушко (Ворона, Савченко), 37:48, 8:1 Александров (Созонов, Бондарук - більш.), 42:26, 9:1 Орлов (Кисельов, Свищев), 44:37, 10:1 Грицких ( Савченко, Ворона), 45:25, 11:1 Гриценко (Ворона, Толстушко), 12:1, 51:03.
Нагадаємо, Білий Барс підписав нападника збірної України.