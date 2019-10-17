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Чемпіон Румунії прибув до України

Сьогодні 16:53 748 0
Урочиста зустріч відбулася в аеропорту міста Бориспіль
Чемпіон Румунії прибув до України
#Корона, #Донбас

Джерело - УХЛ.

Напередодні другого раунду Континентального кубка-2020 румунська Корона прибула до України.

Про це повідомляє УХЛ.

З 18 по 20 жовтня льодова арена Термінал прийме матчі другого раунду Континентального кубка-2020. Чемпіони чотирьох країн розіграють путівку до третього раунду змагання - український Донбас, сербська Црвена Звезда, румунська Корона і латвійський Мого визначать найсильнішого.

"Дякуємо хокейний клуб Донбас за таку незвичайну зустріч - дуже приємно. У минулому році разом зі збірною Румунії я вже був в Україні - красива країна, як і будь-яка європейська. На жаль, маємо кадрові проблеми перед стартом турніру - деякі гравці травмовані. Але у нас сильна команда і ми приїхали показати хорошу гру. Як і кожна команда, ми хочемо перемогти. Інших цілей ми не ставимо, як і у всіх турнірах в яких ми бере участь. Незважаючи на деяку втому, яка накопичилася після ігор в чемпіонаті Румунії і Erste Liga, ми зможемо відпочити перед стартом турніру і зможемо показати хорошу гру.

Напередодні турніру дивився матчі Донбасу, але зараз складно оцінити ваш рівень - кожна гра інша. Для нас головне добре почати виступи на турнірі. Упевнений, що у нас достатньо сил для перемоги", - зазначив головний тренер Корони Юлуіс Пензеш.

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