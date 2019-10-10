Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися три матчі регулярного чемпіонату.
У двох матчах були зафіксовані дві розгромні перемоги. А от Баффало Монреаль переграв лише в овертаймі.
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НХЛ, регулярний чемпіонат
9 жовтня
Баффало - Монреаль 5:4 ОВ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
Філадельфія - Нью-Джерсі 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Ванкувер - Лос-Анджелес 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)
Нагадаємо, уродженець Кропивницького дебютував у НХЛ і набрав очко в першій же грі.