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Ванкувер знищив Лос-Анджелес, Баффало здолав Монреаль. Результати матчів НХЛ

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Ванкувер знищив Лос-Анджелес, Баффало здолав Монреаль. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Баффало

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися три матчі регулярного чемпіонату.

У двох матчах були зафіксовані дві розгромні перемоги. А от Баффало Монреаль переграв лише в овертаймі.

АктуальноНа арені Сент-Луїса встановили чемпіонський банер

НХЛ, регулярний чемпіонат
9 жовтня

Баффало - Монреаль 5:4 ОВ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

Філадельфія - Нью-Джерсі 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Ванкувер - Лос-Анджелес 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)

Нагадаємо, уродженець Кропивницького дебютував у НХЛ і набрав очко в першій же грі.

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