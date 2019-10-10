Закинуто 19 шайб у трьох матчах

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися три матчі регулярного чемпіонату.

У двох матчах були зафіксовані дві розгромні перемоги. А от Баффало Монреаль переграв лише в овертаймі.

НХЛ, регулярний чемпіонат

9 жовтня

Баффало - Монреаль 5:4 ОВ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

Філадельфія - Нью-Джерсі 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Ванкувер - Лос-Анджелес 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)

Нагадаємо, уродженець Кропивницького дебютував у НХЛ і набрав очко в першій же грі.