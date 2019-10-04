Уродженець Кропивницького дебютував у НХЛ і набрав очко в першій же грі

Тимашов зробив результативну передачу

Джерело - УХЛ.

Уродженець Кропивницького Дмитро Тимашов, який обраний на драфті НХЛ в 2015 році в 5-му раунді під загальним 125-м номером, провів першу гру у складі Торонто Мейпл Ліфс.

Про це повідомляє УХЛ.

У матчі-відкритті сезону НХЛ Торонто зустрічалися з Оттавою - зустріч завершилася перемогою 5:3 для Торонто, а Дмитро Тимашов відзначився результативною передачею.

Раніше Тимашов виступав в АХЛ у складі Торонто Марліс - 241 матч, 129 (48 + 81) очок. У сезоні 2017/18 Марліс став володарем Кубка Колдера - тоді уродженець Кіровограду відзначився 12 (6+6) очками в 20 матчах плей-оф. Також нападник зіграв 166 матчів в QMJHL, набравши 221 (57+164) очко при показнику корисності +63.

Відзначимо, що Дмитро Тимашов народився у Кропивницькому, проте у 2 роки його родина переїхала до Швеції. де він став займатися хокеєм. Гравець провів 43 матчі у складі шведських збірних різних вікових категорій, в тому числі 7 ігор на молодіжному чемпіонаті світу в сезоні 2015/16.