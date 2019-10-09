Динамо - Донбас: онлайн-трансляція матчу УХЛ

В останній зустрічі Донбас всуху обіграв "динамівців" з рахунком 9:0.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 жовтня о 19:45 на арені Салтівський лід МХК Динамо прийме Донбас.

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В останній зустрічі Донбас всуху обіграв "динамівців" з рахунком 9:0. У першому періоді зустрічі донеччани закинули у ворота суперника 5 шайб, а в другому і третьому періоді Донбас зміг закинути ще по дві шайби. Нагадаємо, що на рахунку МХК Динамо ще немає жодної перемоги в четвертому сезоні УХЛ - Парі-Матч.

Онлайн-трансляція поєдинку Динамо - Донбас буде доступною на нашому сайті.