Донбас зіграє з Динамо, Крижані вовки приймуть Кременчук. Анонс 8-го туру УХЛ - Парі-Матч

Чи вирве Білий Барс перемогу у Дніпра, чим закінчиться зустріч Кременчука з Крижаними Вовками, а Донбасу - з МХК Динамо?

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, УХЛ

8 тур

09.10.2019

Крижані Вовки - Кременчук

9 жовтня, о 18:00 на арені Шалетт відбудеться матч між Крижаними Вовками і ХК Кременчук. Остання зустріч команд завершилася розгромним рахунком 11:1 на користь "містян". Уже в першому періоді інтрига матчу була втрачена, адже кременчужани вели з рахунком 6:0. Однак в матчі 7-го туру "вовки" чинили гідний опір Донбасу, поступившись 1:4. Як завершиться зустріч киян з безумовним лідером чемпіонату, який виграв 7 матчів з 7, побачимо вже в середу.

МХК Динамо - Донбас

В цей же день, о 19:45 на арені Салтівський лід МХК Динамо прийме Донбас. В останній зустрічі Донбас всуху обіграв "динамівців" з рахунком 9:0. У першому періоді зустрічі донеччани закинули у ворота суперника 5 шайб, а в другому і третьому періоді Донбас зміг закинути ще по дві шайби. Нагадаємо, що на рахунку МХК Динамо ще немає жодної перемоги в четвертому сезоні УХЛ - Парі-Матч.

10.10.2019

Білий Барс - Дніпро

10 жовтня о 18:45 в Білій Церкві Білий Барс прийме Дніпро. У минулому матчі хокеїсти тримали інтригу для глядача до останньої хвилини матчу. Перемогу здобули херсонці з мінімальним відривом в одну шайбу - на екваторі третього періоду Сергій Афанасьєв зміг закинути переможну шайбу у ворота Білого Барса. За хвилину до кінця матчу, головний тренер гостей поміняв воротаря на польового гравця, але результат матчу залишився колишнім - 1:0 на користь херсонського Дніпра.