Торонто переграло Оттаву, Вашингтон розібрався з чемпіоном. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Новий сезон НХЛ стартував. Регулярка за традицією розпочалася в Канаді з битви Торонто і Оттави.

І в цьому сезоні успішніше вдалося почати Кленовим, які перемогли 5:3. Відзначимо два голи Остона Меттьюза, який став 4-м хокеїстом в історії НХЛ, що забив в 4-х поспіль своїх перших зустрічах в кожному з сезонів. Але перша шайба нового чемпіонату залишилася за Оттавою - дебютний в сезоні гол на 25-й секунді оформив Бреді Ткачак.



А ось чемпіон, Сент-Луїс, на своєму льоду приймав Вашингтон і програв. Столичні здобули перемогу 3:2 в овертаймі, а вирішальну шайбу закинув Якуб Врана. При цьому Блюзмени вели 2:0 завдяки двом швидким голам, але перевагу не втримали.



Серед інших результатів виділимо впевнену перемогу Вегаса 4:1, а також успіх Едмонтона 3:2 в протистоянні з Ванкувером.



НХЛ, регулярний чемпіонат

3 жовтня



Торонто - Оттава 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

Сент-Луїс - Вашингтон 2:3 (в овертаймі) (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Едмонтон - Ванкувер 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)



Вегас - Сан-Хосе 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)