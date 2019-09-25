Дніпро здолав Крижаних Вовків у 4 турі УХЛ

Результивний третій період матчу

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі чемпіонату України з хокею Крижані Вовки у домашньому матчі програли херсонському Дніпру.

У другому періоді команди обмінялися закинутими шайбами. Третій період був більш результативним. Спочатку гості вийшли вперед . Через 5 хвилин господарі зрівняли рахунок. Але не довго тримався рахунок 2:2 Дуве вивів Дніпро знову вперед. Наприкінці зустрічі Васіленков закинув шайбу у порожні ворота суперника.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат

4 тур, 25 вересня

Крижані Вовки - Дніпро 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Шайби: 0:1 - 30 Макарицький, 1:1 - 34 - Андрющенко, 1:2 - 52 Ліпсберг, 2:2 - 56 Дворник, 2:3 - 57 Дуве, 2:4 - 60 Васіленков

Раніше, Донбас розгромив Динамо.

Нагадаємо, Дніпро з труднощами переміг Білий Барс.