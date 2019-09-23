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Донбас знищив Динамо у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 20:39 429 0
Розгромна перемога чемпона
Донбас знищив Динамо у регулярному чемпіонаті
#Донбас, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон України ХК Донбас на своєму льоду в Дружківці в матчі регулярного чемпіонату УХЛ приймав харківське Динамо.

Господарі без проблем перемогли Динамо, вже за перші 10 хвилин закинувши чотири шайби.

Українська хокейна ліга - Parimatch
Регулярний чемпіонат, 23 вересня

Донбас - Динамо 9:0 (5:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 - 2 Рибчик, 2:0 - 4 Карпенко, 3:0 - 6 Рибчик, 4:0 - 10 Костіков, 5:0 - 13 Костіков, 6:0 - 30 Кирющенков, 7:0 - 38 Кирющенков, 8:0 - 56 Пангелов-Юлдашев, 9:0 - 60 Бєлухін.

Раніше, Дніпро з труднощами переміг Білий Барс, а  Донбас розгромив Крижаних Вовків.

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