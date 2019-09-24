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Дніпро підписав контракт з російським нападником

Сьогодні 17:11 458 0
Шибаєв став гравцем Дніпра
Дніпро підписав контракт з російським нападником
#Шибаєв, #Дніпро

Джерело - xsport.ua.

Херсонський Дніпро підписав контракт з російським нападником Олександром Шибаєвим.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

За свою кар'єру 32-річний нападник пограв у багатьох російських клубах і лігах. З 2008 по 2010 рік вихованець московських Крильєв Совєтов виступав в КХЛ за ХК МВС, разом з яким навесні 2010 року дійшов до фіналу Кубка Гагаріна.

Після цього Шибаев грав в ВХЛ за Твер, Динамо з Балашихи, тюменський Рубін, Супутник, Хейлудзян, Торпедо і Ценг Тоу. У КХЛ нападник також в сезоні-2015/16 встиг зіграти 13 матчів за подільський Витязь, відзначившись однією закинутою шайбою.

Підготовку до нового сезону Шибаев проходив разом з чинним чемпіоном Азіатської хокейної ліги Сахаліном.

Раніше, Донбас розгромив Динамо.

Нагадаємо, Дніпро з труднощами переміг Білий Барс.

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