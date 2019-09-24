Донбас підписав досвідченого нападника

Матерухін став гравцем донецького клубу

Джерело - ХК Донбас.

37-річний український нападник Олександр Матерухін підписав контракт з хокейним клубом Донбас.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Форвард раніше вже виступав у складі донецького клубу з 2011-го по 2013-й роки. За цей час він ставав кращим гравцем Вищої хокейної ліги за показником "плюс/мінус", ставав чемпіоном України у складі Донбасу-2, а також вигравав Континентальний кубок IIHF-2013.

Грав за юнацьку, молодіжну і національну збірні України. З головною командою країни двічі грав у елітному дивізіоні чемпіонату світу, вигравав Дивізіон ІВ, брав участь у двох олімпійських кваліфікаціях.

Має за плечима досвід 220-ти ігор в Континентальній хокейній лізі за Донбас і мінське Динамо. Сезон 2018/2019 провів у складі Югри, яка виступає в ВХЛ. Там його статистика склала 49 матчів "регулярки" 35 (12+23) і 3 гри в плей-оф (0+1).

Раніше, Донбас розгромив Динамо.

Нагадаємо, Дніпро з труднощами переміг Білий Барс.