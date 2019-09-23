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Тренер Донбасу: Грою взагалі незадоволений

Вчора 23:40 123 0
Зміст гри не задовольнив Вітера
Тренер Донбасу: Грою взагалі незадоволений
#Вітер, #Донбас

Джерело - УХЛ.

Головний тренер Донбасу Сергій Вітер після розгромної перемоги над МХК Динамо (9:0) залишився не задоволений грою.

Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Грою взагалі незадоволений за змістом. Звичайно, забили 5 шайб у першому періоді ... Це нормально. При тому, що ми дуже серйозно готуємося на 28 число (гра з Кременчук). Ми проробили дуже важливу роботу до цієї гри. А цей матч завершив наш певний тренувальний цикл. Готуємося далі.

Менша реалізація в другому-третьому періодах? Це не реалізація. Просто ми почали порушувати певні хокейні закони, від цього гра трохи руйнується. Але знову-таки повторюся, що ми готувалися не до цієї гри, а далі буде свіжість. Я задоволений тим, як хлопці віддаються на тренуваннях", - сказав Вітер.

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