Олексій Понікаровський буде виховувати юних хокеїстів у США

Джерело - УХЛ.

Олексій Понікаровський став тренером хокейної академії Південної Флориди.

Про це повідомляє УХЛ.

Українець увійшов у тренерський штаб академії, де буде працювати асистентом головного тренера Оллі Йокінена у команді U16.

Відзначимо, що Понікаровський провів 12 сезонів у НХЛ. У складі Торонто, Піттсбурга, Лос-Анджелеса, Кароліни, Нью-Джерсі і Вінніпега в 739 матчах набрав 342 (143 + 199) очка при показнику корисності +55.

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