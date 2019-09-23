Джерело - УХЛ.
Олексій Понікаровський став тренером хокейної академії Південної Флориди.
Про це повідомляє УХЛ.
Українець увійшов у тренерський штаб академії, де буде працювати асистентом головного тренера Оллі Йокінена у команді U16.
Відзначимо, що Понікаровський провів 12 сезонів у НХЛ. У складі Торонто, Піттсбурга, Лос-Анджелеса, Кароліни, Нью-Джерсі і Вінніпега в 739 матчах набрав 342 (143 + 199) очка при показнику корисності +55.
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