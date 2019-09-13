Кременчук заявився на сезон УХЛ

Джерело - УХЛ.
Кременчук оголоси заявку на сезон 2019/20 Української хокейної ліги.
Про це повідомляє прес-служба УХЛ.
У заявку кременчуцької команди увійшло 2 воротаря, 9 захисників та 13 нападників.
Воротарі: Микита Гордюшин, В'ячеслав Новицький (Росія)
Захисники: Ілля Бабрусєв (Росія), Олександр Горлушко, Олександр Бойових, Вадим Хрішпенц (Росія), Владислав Грицких (Росія), Володимир Калугін (Росія), Давид Григорян (Росія), Тимур Сультєєв (Росія), Олександр Александров
Нападники: Іван Савченко, Тимур Гриценко, Олексій Ворона, Микола Кисельов (Росія), Олексій Зайцев (Росія), Єгор Серанов (Росія), Дмитро Сазонов (Росія), Олександр Пукса (Росія), Дмитро Орлов (Росія), Семен Жеребцов ( Росія), Ярослав Свищев, Гліб Бондарук (Росія), Гліб Варава
Головний тренер Кременчука - Олександр Савицький, асистенти головного тренера - Дмитро Сумец і Олександр Соколов.
Раніше, Донбас оголосив заявку на сезон УХЛ.
Нагадаємо, УХЛ планує провести матч на відкритому повітрі.