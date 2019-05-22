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Стали відомі чвертьфінальні пари чемпіонату світу

Сьогодні 08:20 704 0
Стали відомі чвертьфінальні пари чемпіонату світу

Завершився груповий етап на чемпіонаті світу з хокею з шайбою 2019, який в ці дні відбувається в Словаччині.

За його підсумками стала відома сітка плей-оф, починаючи з 1/4 фіналу. Суперники отримають день відпочинку, після чого з найближчого четверга включаться в ігри навиліт.

 Актуально: Результати матчів чемпіонату світу.

Чвертьфінали, 23 травня

Канада - Швейцарія
Чехія - Німеччина
Росія - США
Фінляндія - Швеція

Півфінали, 26 травня

Канада/Швейцарія - Чехія/Німеччина
Росія/США - Фінляндія/Швеція

Фінал і матч за третє місце відбудуться 26 травня.

Джерело - Чемпіон.

#ЧС-2019
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