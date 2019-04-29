Розклад чемпіонат світу IB з хокею-2019

Україна на чемпіонаті світу з хокею зіграє проти Японії, Естонії, Польщі, Румунії та Нідерландів. Саме ці шість команд складають дивізіон IB. Чемпіонат світу проходить в Таллінні, саме проти господарів турніру Україна буде проводити останній матч на турнірі.

Правила досить прості: переможець дивізіону виходить в більш елітну групу на наступний сезон, а найгірша команда - вилітає в дивізіон IIA. У минулому році Україна фінішувала четвертою у своєму дивізіоні, нижче тоді фінішувала Румунія, а Нідерланди виграли чемпіонат світу в дивізіоні IIA. Саме ці дві збірні буде головними суперниками України на чемпіонаті світу.

Перший тур. Неділя, 28 квітня

13.00. Україна - Японія 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

16:30. Естонія - Румунія 3:4 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 3:4)

20:00. Нідерланди - Польща 1: 8 (1:1, 0:2, 0:5)

Другий тур. Понеділок, 29 квітня

13.00. Японія - Румунія 2: 3 (2:0, 0:2, 0:1)

16:30. Україна - Польща 3: 7 (1:2, 1:4, 1:1)

20:00. Естонія - Нідерланди

Третій тур. Середа, 1 травня

13.00. Україна - Нідерланди

16:30. Естонія - Японія

20:00. Польща - Румунія

Четвертий тур. Четвер, 2 травня

13.00. Японія - Нідерланди

16:30. Україна - Румунія

20:00. Естонія - Польща

П'ятий тур. Субота, 4 травня

13.00. Румунія - Нідерланди

16:30. Польща - Японія

20:00. Естонія - Україна

Нагадаємо, Україна з розгромним рахунком поступилася Польщі.

Також, збірна України U-18 програла п'ятий матч поспіль і вилетіла з дивізіону IA.

Джерело - Чемпіон.