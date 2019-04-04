Український гімнаст підтримав своїх земляків

Український гімнаст Олег Верняєв підтримав хокейний клуб Донбас у фінальній серії плей-офф чемпіонату України проти Дніпра і побажав землякам успіхів:

Відеозвернення опублікували на сторінці клубу в Instagram.

"Землякам успіхів. Єдиний клуб, який ми знаємо, який я знаю — це ХК Донбас. Пацани, вам удачі, Донецьк з вами, вболіваємо за вас, давайте будемо топити в фіналі", - заявив Верняєв.

Відзначимо, що в першому матчі серії перемога залишилася за Дніпром.

Другий поєдинок відбудеться в Дружківці 4 квітня

Пряма трансляція на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.