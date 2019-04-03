У Дружківці на льодовій арені Альтаїр відбувся перший матч фінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-матч, де чинний чемпіон країни донецький Донбас приймав дебютанта херсонський Дніпро.

Перший період матчу вийшов безгольовим - команди акуратно грали як в нападі, так і в обороні, не форсуючи хід подій і результат - нулі на табло.

Другу 20-хвилинку Дніпро виграв з перевагою в одну шайбу - Кирило Бондаренко з передачі Олексія Янишевського закинув першу шайбу Дніпра в фіналі і вивів гостей вперед

Третій період поєдинку подарував глядачам арени Альтаїр справжню інтригу, яка трималася до завершення 20-хвилинки. Обидві команди створювали загрозу біля воріт опонентів - спочатку Віктор Захаров зрівняв рахунок і повернув свою команду в гру. Однак Дніпро в цій зустрічі показав свій характер - Андрій Жвачкін за 5 хвилин до кінця періоду закинув переможну шайбу у ворота Дяченка.

2:1 на користь Дніпра, який вийшов вперед у дебютному матчі фінальної серії чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-матч. Наступний поєдинок команди проведуть також на Альтаірі, 4 квітня, початок зустрічі о 18.30.

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, фінал

Донбас – Дніпро 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)



Рахунок в серії 0:1

Джерело - Чемпіон.