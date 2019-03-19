Донбас здобув третю перемогу в серії плей-оф УХЛ з Білим Барсом

Загальний рахунок у протистоянні до чотирьох перемог став 3-1

У Білій Церкві відубвся четвертий поєдинок півфінальної серії УХЛ між Донбасом та Білим Барсом. Гра вийшла традиційно дуже важкою та емоційною для обох принципових суперників.

У першому періоді команди видали рівний хокей, з тією лише різницею, що Донбас активніше розпочав 20-хвилинку, а Білий Барс краще виглядав перед перервою.

Відзначилися команди по черзі, спочатку Володимир Романенко реалізував більшість, а потім він же забив шайбу у свої ворота, граючи в меншості, після кидка Владислава Куцевича.

Другий період був найжорсткішим у всій стадії плей-оф цього сезону. У загальній складності штрафні хвилини для суперників склали 12:19 не на користь гостей. Тим не менш, саме команді Сергія Вітера вдалося закинути на одну шайбу більше, ніж суперник. Дублем у складі донеччан вистрілив Тигран Манукян.

На старті третьої 20-хвилинки Донбас збільшив свою перевагу до двох шайб. Віктор Захаров після проходу по флангу, віддав точний пас на Дмитра Ігнатенка, який в дотик переграв Кирила Кучера. Господарі досить швидко відіграли один гол, після потужного кидка від синьої лінії Павла Тарана в більшості. Однак, на більше їх не вистачило. Завдяки цій перемозі донеччани повели в серії до чотирьох перемог 3:1, опинившись за крок від фіналу.

Наступна гра між Донбасом і Білим Барсом відбудеться в Дружківці, 22 березня.

Чемпіонат України, УХЛ

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, півфінал

19 березня

Білий Барс – Донбас 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Рахунок у серії 1:3





Нагадаємо, Дніпро всуху переміг Кременчук і зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-оф.

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Джерело - Чемпіон.