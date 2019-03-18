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Дніпро всуху переміг Кременчук і зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-оф

Вчора 23:37 487 0
Кременчуківці так і не змогли хоча б раз пробити Олега Петрова
Дніпро всуху переміг Кременчук і зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-оф

В Херсоні відбувся четвертий поєдинок півфінальної серії УХЛ між Дніпром та Кременчуком. Перед цим матчем кременчужани вели в серії з рахунком 2:1. Тому "щукам" було життєво важливо обіграти опонента на своєму льоду, щоб надалі зберегти шанс на помилку.

Стартовий період пройшов під акомпанемент атак кременчужан. Як не старалися підопічні Олександра Савицького, але пробити Олега Петрова їм не вдавалося. Дніпро лише зрідка відповідав суперникові, і переважно це було в результаті контргри. Одна зі швидких атак принесла дивіденди херсонцям на екваторі другої 20-хвилинки. Відмінну багатоходівку Дунаєв-Бондаренко точним кидком завершив Олексій Янішевський - 1:0.

Господарі повірили в себе і заграли набагато настирливіше. Кременчук ніяк не міг пробити масовану оборону противника, через що почав нервувати. Це призвело до частих порушень і непотрібним фолам, один з яких закінчився видаленням Гліба Кривошапкіна до кінця зустрічі. Без одного з провідних форвардів і в меншості гості пропустили двічі. Протягом 30 секунд дубль оформив Кирило Бондаренко - 3:0.

Херсонський клуб втримав перемогу, при цьому залишив свої ворота в недоторканності. Команда Дмитра Підгурського зрівнює рахунок у півфінальній серії - 2:2. Тепер команди проведуть п'ятий поєдинок у Кременчуці 21 березня. Початок гри о 18:30, пряма трансляція на телеканалі XSPORT.

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, півфінал

18 березня

Дніпро - Кременчук 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Рахунок в серії: 2:2

Джерело - Чемпіон.

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