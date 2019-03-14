Кременчук в овертаймі обіграв Дніпро і зрівняв рахунок в серії

Переможну шайбу закинув Владислав Грицьких

У Кременчуці відбувся другий матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в якому місцевий ХК Кременчук приймав херсонський Дніпро. Напередодні цієї гри херсонці вели в серії 1:0.

Перший період матчу виявився безголевим, попри 17 кидків по воротах, які команди сумарно завдали по воротах суперників. В середині другого періоду рахунок в грі відкрив 17-річний Артем Целогородцев, але вже на 39-й хвилині більшість реалізував Тимур Гриценко, зрівнявши рахунок.

У третьому періоді команди обмінялися закинутими шайбами: своїми шансами у чужих воріт скористалися Іван Дунаєв і Олексій Зайцев. Під кінець основного часу Кременчук і Дніпро намагалися зіграти якомога акуратніше, і гра перейшла в овертайм.

На 65-й хвилині зустрічі Валентин Сірченко отримав видалення за умисний викид шайби, чим скористалися кременчужани - Владислав Грицьких "пробив" Олега Петрова, і приніс перемогу своїй команді.

Після другого матчу серія переїжджає в Херсон - там Дніпро і Кременчук зіграють 16 та 18 березня.

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, півфінал

Рахунок в серії 1:1

Кременчук - Дніпро 3:2 ОТ (0:0; 1:1; 1:1; 1:0)

Нагадаємо, Донбас здобув упевнену перемогу в першому матчі півфінальної серії

Джерело - Чемпіон.