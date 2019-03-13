Вже до кінця першої двадцятихвилинки господарі майданчика оформили комфортну перевагу в рахунку

12 березня, стартувала друга півфінальна серія плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч між донецьким Донбасом і білоцерківським Білим Барсом.

Вже з початку поєдинку господарі майданчика заволоділи перевагою, що і вилилося в закинуту шайбу ще до середини періоду. Вадим Мазур виявився першим на добиванні після точного пасу від Іллі Коренчука і прошив Кирила Кучера.

Кількома хвилинами пізніше Віталій Кирющенков з точки для вкидання віддав передачу на вільного Костікова і Олександр майстерно переграв воротаря білоцерківців, а під завісу періоду Андрій Денискін відправив шайбу Тиграну Манукяну, який розстріляв ворота Білого Барса і зробив рахунок 3:0.

Друга двадцятихвилинка також пройшла повністю під контролем "червоно-біло-чорних". Вже на початку періоду Артем Пуголовкін скористався помилкою захисника білоцерківців і відправив четверту шайбу в ворота гостей.

Білоцерківці зусиллями Рината Дурдиєва зуміли відквитати одну шайбу, але до кінця періоду Донбас зумів відновити перевагу в рахунку. Після цього Костянтин Буценко прийняв рішення замінити Кирила Кучера на Олександра Качулу.

Заключний період вийшов повністю провальним для команди з Білої Церкви. Буквально за 3 з половиною хвилини "барси" примудрилися пропустити ще чотири шайби. Таким чином "Донбас" довів рахунок до розгромних 9:1 і здобув першу перемогу в поточному розіграші плей-оф.

Свій наступний матч команди зіграють 14 березня в 18:30. Пряма трансляція буде доступна в ефірі телеканалу XSPORT.

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, півфінал

12 березня

Донбас - Білий Барс 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)

Джерело - Чемпіон.