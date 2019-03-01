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Сьогодні 07:50 473 0
120 матчів, 813 шайб, рекорди і антирекорди чемпіонату. Індивідуальні підсумки регулярки УХЛ

Завершився регулярний чемпіонат Української хокейної ліги-Парі-Матч. Перший і один з найважливіших етапів турніру закінчено - далі плей-оф, а значить саме час підбити підсумки "регулярки".

Індивідуальні досягнення

За підсумками 40 турів поточного розіграшу УХЛ - Парі-Матч найкращим бомбардиром став форвард Кременчука Микола Кисельов з 63 (38 + 25) очками.

Микола відзначився ще одним досягненням - в матчі проти Крижаних Вовків форвард містян відправив у ворота противника відразу 5 шайб, зробивши таким чином пента-трик.

Другий рядок у топі бомбардирів зайняв нападник Донбасу Віталій Лялька, який набрав 59 (30 + 29) очок.

Третє місце з 39 (10 + 41) балами завоював гравець Кременчука Олексій Зайцев. Кращим бомбардиром серед захисників гравець став кременчужан Всеволод Толстушко, який зміг набрати 30 (7 + 23) очок.

Перше місце серед голкіперів зайняв воротар Дніпра Олег Петров, в активі якого 94,5% відбитих кидків і коефіцієнт надійності 1.53. При цьому на рахунку у херсонського голкіпера 9 шатаутів і в цілому 28 виграних поєдинків.

Олег Петров уже тричі ставав найкращим гравцем місяця, що тільки підкреслює надійність цього голкіпера.

Найбільша кількість штрафних в регулярному чемпіонаті набрав захисник Донбасу Кирило Фроленко, який по закінченню основної частини чемпіонату перейшов в донецький клуб зі складу Крижаних Вовків.

У 30 матчах Кирило заробив 148 штрафних хвилин, тобто захисник в середньому віддалявся по 5 разів за гру. При цьому захисник донеччан відзначився потужним кидком від синьої лінії і набрав 12 (6 + 6) результативних балів.

Всього ж в 40 турах чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч було зіграно 120 матчів, в яких було закинуто 813 шайб і набрано 360 очок.

Однак, найцікавіше чекає всіх уболівальників в раунді плей-оф, адже саме в цьому етапі чемпіонату визначиться найсильніша команда ліги.

Нагадаємо, що чвертьфінали плей-оф УХЛ-Парі-Матч стартують 2 і 3 березня в Києві і Харкові відповідно. Спочатку 2 числа з 14:30 в Києві зіграють Крижані Вовки і Дніпро, а днем ​​пізніше о 14:20 свою битву за місце в півфіналі почнуть МХК Динамо і Крижані Вовки.

Чвертьфінали плей-оф УХЛ-Парі-Матч пройдуть до двох перемог однієї з команд. Перший матч буде проведе на майданчиках київського і харківського клубів, а постом чвертьфінальні серії переїдуть в Херсон і Білу Церкву, де, в разі потреби, будуть зіграні треті вирішальні поєдинки

Донбас і Кременчук автоматично потрапляють до півфіналу плей-оф. Серії цієї стадії пройдуть до чотирьох перемог однієї з команд. У фінальній серії плей-оф команди також зіграють до чотирьох перемог однієї з клубів.

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Донбас, #Кременчук, #регулярка, #підсумки
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