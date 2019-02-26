Тимченко дискваліфікований на 3 матчі

Найкращий бомбардир Білого Барса в регулярному чемпіонаті України Євген Тимченко отримав три матчі дискваліфікації.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ .

У матчі проти Кременчука (1:3) Тимченко отримав другий в сезоні дисциплінарний штраф. Таким чином, нападник отримав обов'язкову дискваліфікацію на два календарних матчі, а також додаткову - на одну календарну гру.

Тимченко пропустить останній матч регулярного чемпіонату проти Динамо, а також перші дві зустрічі 1/4 фіналу плей-офф УХЛ, де також зіграє з харків'янами. Серія триватиме до двох перемог однієї з команд. У цьому сезоні нападник набрав 27 (11 + 16) очок в 34 матчах.

Нагадаємо, Райнхарт став першою зіркою дня. Також, Динамо впевнено взяло реванш у Крижаних Вовків.

Джерело - XSPORT.