Динамо впевнено взяло реванш у Крижаних Вовків. ВІДЕО

На харківській арені Салтівський лід стартував передостанній, 39-й тур Української хокейної ліги - Парі-Матч. П'ята команда чемпіонату, місцеве МХК Динамо приймало головного аутсайдера "регулярки" київських Крижаних Вовків.

Перший період команди почали на рівних. Але вже на 12-й хвилині рахунок у матчі відкрили Вовки. Прекрасним кидком Артем Шабанов вивів свою команду вперед. Через 5 хвилин харків'яни використовували більшість і Сергій Пойманов зрівняв рахунок в матчі.

На самому початку другої 20-хвилинки Олексій Сиротенко закинув другу шайбу у ворота киян. Через півтори хвилини його підтримав Микита Олійник, який використовував більшість своєї команди - 3:1 на користь Динамо. А під кінець періоду ще дві шайби влетіли у ворота Віталія Власенко. Харків'яни Олександр Фірсов і Данило Бабчук зробили рахунок розгромним - 5:1.

Третій період почався з атак киян. Свою перевагу вони змогли реалізувати практично відразу. Іван Федосов послав шайбу повз Тимура Мамедова і скоротив відставання гостей - 5:2. Але через 13 хвилин капітан харків'ян Володимир Чердак зняв всі питання про переможця цієї зустрічі, закинувши шосту шайбу в ворота Вовків. Але кияни не здалися і зуміли знову скоротити відрив. Олександр Давиденко потужним кидком встановив остаточний рахунок на табло - 6:3 на користь Динамо.

Харків'яни добувають заслужену перемогу і тим самим беруть реванш у суперника за останню очну зустріч, яка проходила в Києві.

Чемпіонат України, УХЛ

39-й тур

23 лютого

Динамо - Крижані Вовки 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Шайби: 0:1 Шабанов (Овчинніков), 11:39, 1:1 Пойманов (Сиротенко, Халін - більш.), 16:52, 2:1 Сиротенко (Пойманов, Бабчук), 21:51, 3:1 Олійник ( Скрипець), 23:21 4:1 Фірсов (Скрипець, Максименко - більш.), 35:47, 5:1 Бабчук (Халін, Пойманов - більш.), 37:05, 5:2 Федосов (Шабанов, Мікульчик - больш.), 43:29, 6:2 Чердак (Халін - більш.), 56:20, 6:3 Давиденко (Шабанов, Овчинніков) 56:52.

Джерело - Чемпіон.