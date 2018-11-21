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У Києві презентували новий логотип чемпіонату Української хокейної ліги

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У Києві презентували новий логотип чемпіонату Української хокейної ліги

Українська хокейна ліга презентувала новий логотип.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов та виконавчий директор ліги Олексій Брага розповіли про досягнення Ліги, плани і цілі УХЛ, а також представили новий логотип чемпіонату.

"Перший чемпіонат під егідою УХЛ був проведений в сезоні 2016-2017 років. Нинішній  є вже третім за рахунком. У ньому беруть участь шість клубів – це та планка якої ми дотримуємося ось вже протягом трьох сезонів",- заявив генеральний директор ліги Сергій Варламов.

Нагадаємо, найталановитіший український хокеїст змінив громадянство.

Джерело - УХЛ.

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