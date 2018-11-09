Найталановитіший український хокеїст змінив громадянство

Талановитий український хокейний нападник Олексій Миклуха, якому 25 листопада виповниться лише 16 років, уже кілька тижнів як став словаком.

Про це сповіщає словацьке видання Sport.sk.

Про талант Олексія свідчить статистика: виступаючи за клуб Спішска Нова Веш U18, він з 82-ма очками (37 голів + 45 асистів) у 41-му матчі очолив список бомбардирів юніорського чемпіонату Словаччини-2017/2018. На старті ж нового сезону Олексій, виступаючи за австрійський Зальцбург, набив у відкритому юніорському чемпіонаті Чехії 31-не очко в 17-ти поєдинках.

Зауважимо, що чутки про можливе прийняття Миклухою громадянства Словаччини ходили вже давно. Проте відповідальні особи з української Федерації з тренерськими штабами національних збірних ставилися до тих балачок легковажно.

Торік Олексій виступав за юніорську збірну України (гравці, не старші 2000 року народження) на Кубку чотирьох націй у Будапешті і навіть став одним з найкращих бомбардирів турніру. На переможному ж для нашої команди домашньому мундіалі в дивізіоні ІВ Миклухи не було. Офіційно – тому, що старші партнери за командою наразі сильніші.

Джерело - ua-football.